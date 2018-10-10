第一城兩房535萬沽
美聯首席助理聯席董事王子超表示，上水新都廣場3座低層E室，面積467方呎，兩房間隔，享內園景，成交價590萬，呎價12634元。原業主於95年12月以205萬購入，轉售帳面獲利385萬。
利嘉閣聯席董事林麗芳稱，牛頭角淘大花園B座中層8室，面積375方呎，兩房間隔，以600萬易手，呎價16000元。據悉，原業主於14年5月以391萬買入，轉手帳面獲利209萬。
中原分行經理曾顯業表示，東涌藍天海岸2座中層F室，面積485方呎，兩房間隔，以699萬沽出，呎價14412元。原業主則於15年6月以552萬買入，沽貨帳面獲利147萬。
碧海藍天呎價1.66萬
代理指，長沙灣碧海藍天3座中層F室，面積496方呎，兩房間隔，以828萬成交，呎價16694元。據悉，原業主於13年以590萬購入，帳面獲利238萬。
世紀21物業（荃灣）市務推廣經理宋曉軍表示，荃灣爵悅庭西爵軒中層E室，面積450方呎，以770萬易手，呎價17111元。據了解，原業主於09年以226萬購入，帳面獲利544萬。
代理指，北角威景臺C座中層6室，面積700方呎，兩房間隔，望開揚景，獲區外換樓客以1400萬承接，呎價20000元，屬市價水平。