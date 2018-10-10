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﻿皇府山兩房月租1.5萬

2018-10-10 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分行經理曾展鵬表示，上水皇府山2座高層G室，面積490方呎，兩房間隔，以15000元獲承租，呎租30.6元。據了解，業主於18年以580萬購入，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門豫豐花園11座中層F室，面積396方呎，兩房設計，獲外區客以月租1萬承租，呎租25.3元。

　　Q房網營業經理尹細安表示，元朗建輝大廈低層H室，面積328方呎，屬兩房間隔，獲租客以1.08萬承租，呎租33元。據了解，業主於18年6月以445萬購入，按買入價計算，租金回報近3厘。

　　香港置業首席分區董事方文偉表示，長沙灣曉悅低層H室，面積220方呎，開放式間隔，以1.23萬租出，呎租55.9元。
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