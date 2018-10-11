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﻿屋苑連錄市價成交

2018-10-11 列印
■新港城三房單位，獲用家以789萬承接，呎價15202元。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐物業嵐岸分行經理林成豐表示，馬鞍山新港城F座中層4室，面積519方呎，三房間隔，獲用家以789萬承接，呎價15202元，屬市價。

  據了解，原業主於95年以267萬購入，帳面獲利522萬元離場。

新港城三房789萬沽

　　中原分區營業經理王勤學表示，元朗原築1座低層E室，面積449方呎，兩房間隔，以560萬沽出，呎價12472元，屬市價。原業主於15年以444.5萬購入，帳面獲利115.5萬元。

　　利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌裕東苑C座中高層11室，面積597方呎，三房設計，望市景，成交價450萬（綠表價），呎價7538元。據了解，原業主於97年以88.5萬（居二市場價）購入，轉手帳面獲利361.5萬。

　　世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，火炭銀禧花園8座高層H室，面積506方呎，兩房間隔，成交價668萬，呎價13202元。據了解，原業主於12年以493.8萬購入，帳面獲利174.2萬。

銀禧每呎1.32萬易手

　　市場指，天水圍嘉湖山莊美湖居3座中層F室，面積441方呎，兩房間隔，景致開揚，以538萬沽出，呎價12200元。原業主於15年以386萬購入，帳面獲利152萬。

　　代理指，銅鑼灣香港大廈低層B室，面積518方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以695萬沽出，呎價13417元，屬市價。據了解，原業主於13年以545萬購入，帳面獲利150萬。
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