據了解，原業主於95年以267萬購入，帳面獲利522萬元離場。
新港城三房789萬沽
中原分區營業經理王勤學表示，元朗原築1座低層E室，面積449方呎，兩房間隔，以560萬沽出，呎價12472元，屬市價。原業主於15年以444.5萬購入，帳面獲利115.5萬元。
利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌裕東苑C座中高層11室，面積597方呎，三房設計，望市景，成交價450萬（綠表價），呎價7538元。據了解，原業主於97年以88.5萬（居二市場價）購入，轉手帳面獲利361.5萬。
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，火炭銀禧花園8座高層H室，面積506方呎，兩房間隔，成交價668萬，呎價13202元。據了解，原業主於12年以493.8萬購入，帳面獲利174.2萬。
銀禧每呎1.32萬易手
市場指，天水圍嘉湖山莊美湖居3座中層F室，面積441方呎，兩房間隔，景致開揚，以538萬沽出，呎價12200元。原業主於15年以386萬購入，帳面獲利152萬。
代理指，銅鑼灣香港大廈低層B室，面積518方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以695萬沽出，呎價13417元，屬市價。據了解，原業主於13年以545萬購入，帳面獲利150萬。