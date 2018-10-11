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﻿嘉湖兩房月租1.15萬

2018-10-11 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊景湖居3座中層F室，面積442方呎，兩房設計，為區內客，以1.15萬承租，呎租26元。

　　Q房網營業經理尹細安表示，元朗尚悅2座低層G室，面積423方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以1.48萬承租，呎租35元。據了解，業主於13年以411.65萬購入，按買入價計算，租金回報4.3厘。

　　香港置業首席聯席董事鍾嘉欣表示，奧運站君滙港5座低層B室，單位面積474方呎，以2.25萬租出，呎租47.5元。

  業主於12年以585萬購入，現享租金回報4.6厘。

　　香港置業市務經理（銷售）胡耀才表示，長沙灣昇悅居5座高層D室，面積379方呎，一房間隔，望內園景，月租1.68萬，呎租44.3元。
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