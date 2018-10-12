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﻿港灣豪庭兩房月租1.62萬

2018-10-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯高級營業經理余汶釗表示，大角咀港灣豪庭5座中層D室，面積347方呎，兩房間隔，獲區內客以1.62萬承租，呎租46.7元。據了解，業主於18年8月以705萬購入，回報率2.8厘。

　　香港置業營業經理譚逸銘表示，將軍澳海天晉3座高層B室，面積949方呎，四房間隔，望海景，以3.9萬租出，呎租41.1元。據悉，新租客為外籍夫婦，業主於16年4月以1463.5萬購入，租金回報3.2厘。

　　Q房網營業經理陳振興表示，堅尼地城泓都1座低層A室，面積651方呎，三房間隔，望全海景，獲租客以3.4萬承租，呎租52.2元。據了解，業主於05年1月以457.4萬購入，租金回報近9厘。
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