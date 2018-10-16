﻿坐享都會海景 寶雲閣素雅大廳時尚舒適

寶雲閣坐落於中半山寶雲道，所有單位都可欣賞山下的大都會景致及海景。是次介紹物業的罕有放盤，實用面積1485方呎，屬3房1套間隔，大廳裝潢以素色為主，加上設有落地大窗及露台，令一室氛圍增添諧和。



單幢式物業寶雲閣提供約39個單位，所有單位均為大碼開則，實用面積由約1445至2325方呎不等，除了分層單位外，亦包括4個高層複式戶。寶雲閣坐落中半山寶雲道上，而住客及車輛出入口則設於波老道，由該處駕車出發，經堅尼地道及花園道可到達金鐘或中環，車程約10分鐘。另外，波老道附近設有多所國際學校，如加拿大國際學校及港島學校等，加上擁有小學11名校網的優勢。



附近多所國際名校



據了解，單位曾於1年前裝修，簇新雅致，整體用色素雅，大廳牆身髹上米色，襯以木系地板，營造休閒家居感。曲尺形大廳面積寬敞，客飯兩廳涇渭分明，客廳置有L形沙發和入牆式組合櫃，沙發與電視機的距離足夠。沙發後方留有空間闢作工作間，置有書桌和高身白色貯物櫃。飯廳置有黑色6人長餐桌和白色餐椅，餐桌旁邊置有直立式鋼琴，周邊仍有充裕活動空間。



淺調裝飾亮麗簡潔



單位設3房1套間隔，各房間空間偌大，四四正正。主人房布置素白簡潔，內籠寬敞實用，可放置大型雙人牀，大窗透入大量光線，令戶內更見明亮，而套廁具備酒店式「五件頭」配套，設有多塊鏡面，方便戶主打扮裝身。



景觀方面，客廳一隅設有露台，外望寶雲道山下景致，中環至灣仔一帶的高樓大廈都近在眼前，更遠眺維港，寶雲道一帶亦有不少綠樹點綴，視野廣闊，主人套房也享有差不多的景觀。