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﻿遠晴兩房月租2.1萬

2018-10-19 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理鍾庭鋒表示，筲箕灣遠晴低層D室，面積490方呎，兩房間隔，獲租客以2.1萬承租，呎租43元。據了解，業主於14年以811萬購入，按買入價計算，租金回報達3.1厘。

　　香港置業高級聯席董事陳達安表示，葵涌浩景臺4座高層E室，面積487方呎，兩房間隔，以1.45萬租出，呎租29.8元，據悉，新租客為家庭客。

  業主於16年5月以460萬（自由市場價）購入，現享回報3.8厘。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門錦華花園B座高層6室，面積330方呎，日前獲區內客以月租1.28萬租入，呎租38.8元。

　　世紀21溢榮客戶經理林曉怡表示，筲箕灣新成中心C座高層4室，面積367方呎，兩房間隔，以月租1.43萬租出，呎租39元。
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