﻿山際海天相連 樂居敞亮大廳舒適和諧

西貢素來有香港後花園之稱，區內豪宅不勝枚舉，綠樹成蔭，環境賞心悅目，加上隱私度高，備受用家追捧。今次介紹的放盤洋房樂居，樓高2層，實用面積達1335方呎，裝潢雅致舒適，外望大網仔及萬宜水庫等景色，山海美景盡收眼底。



樂居位處西貢竹洋路，樓齡約24年，由多座洋房組成，全部樓高2層，備屋苑管理。物業鄰近西沙小築、龍嶺等，環境清幽。另外，屋苑距離西貢市中心僅2分鐘車程，連接多條小巴及巴士路線，交通便捷，生活配套齊備。



是次走訪的單號屋，樓高2層，實用面積約1335方呎。洋房下層為客廳，面積寬敞，即使擺放大型傢俱也不覺侷促。室內裝潢以淺調為主，傢俱則以深色形成對比，白色牆身搭配淺褐色地板，地板上面綴以方格地氈，簡約獨特，予人舒適和諧之感。



2層高3房洋房



廳堂一端為近落地玻璃門，讓天然陽光照進室內，同時引景入屋。玻璃門連接賞景平台，外望開揚海景，景觀豐富，使人心曠神怡 。



洋房採3房1套間隔，上層為房間，方正實用。主人房中間擺放雙人睡牀仍可三邊下牀，戶主特意在牀頭位置加設玻璃鏡面，令空間感大大提升，套房一端設偌大窗戶，外望海景，同時作採光之用。其餘房間空間寬闊，方便佈置各式傢俱。



單位拾級而上可至天台，面積約600方呎，可隨意種植花草植物，化身私人庭園；或放置戶外傢俱招待親友聚會，盡享私人戶外空間。



上述單位為樂居單號洋房，實用面積為1335方呎，3房1套間隔，另連約600方呎天台，業主現叫價3000萬放售，實用呎價約22472元。