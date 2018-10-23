﻿中小單位受捧 西半山豪宅睇樓成交量俱回穩

西半山近月睇樓量微升，交投亦維持穩定，僅少量放盤業主有減價成交。雍景臺本月有低層3房戶放盤逾半年，終以2338萬易手，較市價低約6.5%。羅便臣道80號則有原業主減120萬，以市價1610萬沽出2房戶。



中原地產高級資深客戶經理王韋中表示，西半山近月交投平穩，8月份共錄得約60至70宗成交，本月暫時則有約30宗，然而本月大部份交投為中小型單位，而實用面積1000方呎或以上的大碼單位僅佔約2成，這類單位的成交價介乎2000萬至3000萬。另外，主打迷你戶、位於西營盤的新盤藝里坊．1號推售，同時毗鄰的西半山亦有同類型盤源，亦吸引不少準買家，特別是投資客會順道到區內睇樓，帶動本月睇樓量略升約1成，睇樓客傾向以中型單位為目標，樓價約700萬至1200萬。



雍景臺議價後2338萬沽



位於羅便臣道70號的雍景臺，是區內的指標屋苑，由2座組成，主打2房及3房間隔。王氏透露，屋苑自7月錄得2宗個案後，本月再次錄得成交，單位為2座低層E室，實用面積1048方呎，屬3房1套連貯物房間隔，坐向正南方，外望開揚景觀。原業主早於今年2月便開始放售單位，當時叫價約2350萬，期間價錢有所調整，曾高見2650萬，直至最近經議價後，以約2338萬成功交吉易手，暫為屋苑本月僅有的買賣。同類型單位市價約2500萬。



王韋中指出，現時市場最新的放盤量約17個，所有單位都屬3房戶，當中交吉單位不多於5個，撇除事故單位，屋苑3房戶的入場價已跳升至約2700萬，屬連租約放盤。



羅便臣道80號2房賣1610萬



利嘉閣地產聯席董事張嘉榮則表示，買家持續觀望後市，區內業主持貨力卻依然強，即使市場有不少負面消息，也未至於令他們「大劈價」，除非他們有殷切的換樓需要才會輕微議價，普遍幅度約3%至5%。當中，豪宅屋苑羅便臣道80號，市場錄得2座低層B室，實用面積618方呎，2房2廳間隔，獲買家以市價1610萬承接。據知單位開價1730萬，估計原業主因換樓而大減120萬沽售單位，減幅約7%。



嘉兆臺3房無睇樓呎價2.1萬



張氏續，上述成交乃是羅便臣道80號於8月錄得的成交。現約10個放盤中，絕大部份以連租約放售，最平價錢約2000萬起，為3房單位，而自出售上述2房單位後，屋苑暫未有同類型放盤。



王韋中又提及，坐落羅便臣道頭段的嘉兆臺，經過約3個月的悶局，本月終開單，成交為2座低層D室，實用面積1014方呎，採3房1套間隔，享有開揚景觀，單位於8月初開始放盤，連租約叫價約2280萬，儘管買家「無樓睇」，仍然斥資入市，經議價後減價100萬，以造價2180萬承接，實用呎價約21499元，屬市價成交。



除了雍景臺和羅便臣道80號，目前嘉兆臺的2房缺放盤。王氏解釋，嘉兆臺有5座，主要提供3房1套的間隔，只有1座的所有C室為2房間隔，因此放盤極少。現時最新放盤量約20個，逾一半單位屬連租約，入場價約1632萬，不連車位。