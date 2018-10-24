擁名校網優勢 尚御亮白雅廳洋溢溫馨

尚御為九龍塘新晉豪宅，坐擁名校網優勢，遠眺獅子山公園。是次介紹該物業的罕有放盤，為3房大面積單位，大廳裝潢以白色為主調，加上落地大窗及露台，讓一室更感溫馨。



尚御由3座9層高的單位組成，提供大面積單位，前身為亞洲電視總台，鄰近香港電台。屋苑設有2層會所，分別有室內外泳池及健身室等，設施應有盡有。屋苑門前有專線小巴往來港鐵紅磡站及九龍塘站等，亦有免費巴士接駁至樂富廣場。同時亦毗鄰九龍塘站的又一城，足以應付日常所需。另外，物業隸屬小學41校網，網內名校甚多，如拔萃小學及喇沙小學等。



是次為大家介紹的放盤是尚御3座低層C室，實用面積989方呎，單位設計簡潔溫馨，以白色為主調，顯得格外明亮通透，同時運用大型鏡面為牆身，空間感頓時提升。



飯廳牆鏡拓空間



大廳空間寬闊，擺放沙發、鋼琴及4人圓餐桌後仍有大量走動空間。大廳一旁為落地大玻璃外連小露台，明媚的陽光灑進屋內，倍添舒適感，單位可享廣播道一帶開揚樓景，並遠眺獅子山景。加上天花板的燈槽作點綴，更顯樓底高曠。



單位為3房間隔，均附設窗戶，為房間引入自然光線。主人房間隔實用，放置了大型雙人牀。客房貼牆設有L形工作桌，方便擺放東西；房間設有多個書櫃，擺放書本更有條理，亦大大增加貯物量。廚房呈長方形，提供多個廚櫃，調味料、煮食用具擺放得井井有條，亦備有基本家電，如焗爐、高身雪櫃及明火爐等。而兩邊工作枱設計方便煮食，住戶可隨時一展身手，大宴親友。