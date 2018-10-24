華懋奪何文田站二期項目

港鐵日前才截標的何文田站第二期，旋即於昨日開標，並由華懋奪得項目發展權，華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，是次為繼荃灣西站荃‧城滙，以及朗屏站「朗城滙」後，第三度與港鐵合作發展。



落成呎價料達3.3萬



項目總樓面約64萬方呎，補地價金額近75億，呎價11709元。消息指，入標的發展商除了要向港鐵提供25%固定分紅，亦須提交一筆自定前期費用作競投。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，華懋近年積極吸納土地儲備，亦提升項目質量，長遠而言，地鐵站大型住宅地供應有限，這項目具相當優勢，又是地鐵上蓋樓盤，估計項目將發展為豪宅，高層單位可作特色單位，料落成後呎價可達33000元。



項目於日前截標時，共接獲八份標書，除了成功奪地的華懋，其餘入標財團包括長實、新地、恒基及嘉里等。



至於市建局旗下深水埗青山道/元州街項目，亦在昨日開標，由恒基以逾13.6億奪得項目發展權，項目地盤面積1.78萬方呎，可建樓面15.97萬方呎，其中住宅樓面13.3萬方呎，商用樓面佔2.66萬方呎，但由於商業樓面須交還予市建局，故此，以住宅樓面計算，每呎樓面地價約1.02萬元。



此外，中標財團須交還18伙作樓換樓安排。



恒地13.6億奪市建項目



美聯測量師行董事林子彬稱，青山道項目地價符合預期，反映市區中小型地皮承接力不俗，並與數月前同區通州街項目地價相若，預計項目將發展為中小型住宅項目，滿足上車客需求。