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屋苑連錄議價成交

2018-10-24 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分行經理林偉明表示，上水皇府山3座低層F室，面積503方呎，兩房間隔，議價後以600萬易手，呎價11928元，屬市價水平，新買家為用家。據了解，原業主於06年以235萬購入上址，帳面獲利365萬離場。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，大角咀富榮花園15座中層E室，面積431方呎，兩房間隔，以約450萬（綠表價）成交，呎價10441元。

　　世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，北角英皇中心高層G室，面積275方呎，1房間隔，望街景，獲區外上車客以483萬承接，呎價17564元，屬市價水平。據了解，原業主於13年以333萬購入，帳面獲利150萬離場。
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