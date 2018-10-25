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用家市價承接 碧海藍天820萬成交

2018-10-25 列印
　　據星島地產網報導，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理劉念滿表示，長沙灣碧海藍天3座低層G室，面積494方呎，屬2房間隔，以820.8萬成交，呎價16615元，據了解，原業主於09年以約302萬購得，是次轉手後帳面獲利518.8萬。

　　世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角富雅花園為1座高層戶，面積508方呎，2房間隔，連空中花園約160方呎，望開揚景，以799萬易手，呎價15728元，屬市價水平。據了解，原業主於14年以580萬購入，持貨至今沽售，帳面獲利219萬離場。

　　利嘉閣經理郭敏輝表示，上水御皇庭1座低層B室，面積約398方呎，為兩房間隔，望園林景，以510.8萬購入，呎價約12834元，據了解，原業主於14年以約340.9萬購入，現轉售帳面獲利約169.9萬。
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