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都富大廈兩房月租1.38萬

2018-10-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理鍾庭鋒表示，筲箕灣都富大廈高層C室，面積279方呎，兩房間隔，獲租客以1.38萬承租，呎租49.5元。據了解，業主於11年4月以217萬購入，按買入價計算，租金回報7.6厘。

　　世紀21奇豐高級分行經理趙詠欣表示，馬鞍山嵐岸6座中層F室，面積701方呎，以月租2.18萬租出，呎租31.1元。據了解，業主於06年以392萬購入，租金回報率約6.7厘。

　　祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居7座高層E室，面積448方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以1.15萬租出，呎租25.7元。

　　中原高級分行經理杜文俊表示，沙田偉華中心4座中層G室，面積297方呎，兩房間隔，以1.5萬租出，呎租50.5元。
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