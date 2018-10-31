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﻿沙田中心兩房570萬易手

2018-10-31 列印
  據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業董事黎宗文表示，沙田中心D座中層D室，面積301方呎，兩房間隔，以570萬易手，呎價18937元，屬市價，買家購入作自住，原業主於11年以242萬購入，帳面獲利約328萬離場。

　　美聯營業經理鄧智宏表示，馬鞍山居屋錦豐苑G座高層6室，面積431方呎，獲外區客以399萬（居二市場價）承接，呎價9258元。

　　世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，馬鞍山迎海．星灣20座低層B室，面積564方呎，以970萬沽出，呎價17199元。據了解，原業主於14年以652萬購入，帳面獲利318萬。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心6座高層B室，面積462方呎，兩房設計，獲區內客垂青，獲買家以498萬購入作自住，呎價為10779元，屬市場價成交。
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