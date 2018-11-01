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馬鞍山迎海．駿岸呎租38元

2018-11-01 列印
  市場再錄市價租務個案，世紀21奇豐分行經理胡佩碧表示，馬鞍山迎海．駿岸6座高層D室，面積497方呎，以月租1.9萬租出，呎租38.2元。據了解，業主於16年5月以794萬購入，可享租金回報率2.9厘。

　　祥益分行經理林英傑表示，屯門翠寧花園4座高層G室，面積592方呎，3房設計，以1.3萬租出，呎租為22元。

　　香港置業首席分區董事黃慶龍表示，奧運站凱帆軒1座高層E室，面積462方呎，兩房間隔，望海景，月租2萬，呎租43.3元，業主於06年1以約266.8萬購入，現享回報約9厘。

　　Q房網營業經理尹細安表示，元朗蝶翠峰16座中層H室，面積744方呎，屬4房連套房間隔，望開揚山景，獲租客以1.68萬承租，呎租約為23元。據了解，業主於11年以311.8萬購入，租金回報約6.5厘。
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