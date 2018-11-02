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迎海三房套月租3.1萬

2018-11-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海3座高層C室，面積809方呎，三房連套房間隔，以3.1萬租出，呎租38.3元。業主於13年以923萬購入，是次租出單位可享4厘租金回報。

　　Q房網高級營業經理鄺志達表示，鴨脷洲海怡半島29座中層F室，面積650方呎，三房連套房間隔，望內園景，獲租客以2.38萬租入，呎租36.6元。據了解，業主於94年以402萬購入，租金回報7.1厘。

　　香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳茵怡花園6座中低層D室，兩房間隔，望市景，面積495方呎，議價後以1.55萬租出，呎租31.3元。據悉，業主於14年以400萬購入單位，現享回報4.7厘。
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