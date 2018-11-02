連逾千呎天台 Dunbar Place時尚裝潢高曠大廳

交通方便是不少人置業的首要條件，是次介紹的何文田Dunbar Place頂層連天台單位，位於市區，交通四通八達，放盤實用面積約2032方呎，空間相當寬闊，賣點是連千呎天台，閒時可享受家庭戶外活動時間。



位處何文田的Dunbar Place，由太古發展，屬單幢豪宅，2013年入伙。



樓盤提供室外泳池、健身室、宴會室及兒童遊樂區，讓住戶享受娛樂休閒時光，另該盤坐擁34小學名校網之優勢，滿足家長客對子女的教育需求。交通方面，屋苑有小巴及巴士來往各地方，往旺角只需約5分鐘就能到達。



處34小學校網



是次介紹的頂層連天台單位，實用面積約2032方呎，4房2廳連2套房，另設工人套房及貯物室間隔，大廳高曠寬敞，空間偌大，富豪宅氣派。大廳設計時尚有品味，牆身以粉紅色花朵作設計，再襯托粉紅色圖案地氈，顏色繽紛奪目。



大廳面積寬闊，放置了大型電視、鋼琴、沙發及小茶几。轉角位有落地玻璃連接露台，外望開揚何文田市景，遠眺太子一帶，寬敞門窗設計均巧妙地將自然光線及新鮮空氣充份引入室內。



4房雙套間隔



單位4房連2套房間隔，寬敞實用，均備有大窗戶，外望開揚景色。主人套房貫徹客廳設計，牆身有多朵粉紅色花花作點綴。房間一旁通往戶外露台，晚上觀賞夜景更富浪漫氣氛。



廚房方面，各式廚具一應俱全，盡顯豪宅氣派。住戶可隨時一展身手，大宴親朋。廚房空間偌大，並備有多張工作枱面。至於浴室方面，以雲石設計，高貴典雅。獨立浴缸可讓住戶忙碌一天後盡情享受放鬆時刻，一旁設有窗戶，可以一邊浸浴一邊欣賞景色。單位附設1486方呎天台，閒時可作戶外活動，享受家庭樂。