罕有低層複式 爾登豪庭柔麗燈光映襯大廳

長沙灣大埔道一帶有數個豪宅屋苑，均以低密度發展，今次為大家介紹的爾登豪庭放盤，屬罕有特色複式戶，實用面積達1781方呎，擁有4房2套格局，賣點是連327方呎私人花園，閒時可邀約親友一齊燒烤亦是一種享受。



位處長沙灣的爾登豪庭，為低密度住宅，由7座物業組成，提供大面積單位，私隱度高，吸引不少商家入住。屋苑擁有會所，提供有蓋游泳池及網球場等設施，讓住戶享受娛樂休閒時光。附近有巴士站，同時屋苑亦提供穿梭巴士來往九龍塘又一城，方便購物。



4房雙套享園景



是次介紹的低層複式單位，實用面積約1781方呎，4房2套間隔。大廳寬敞高曠，空間偌大，富豪宅氣派，設計古典味濃，米白色的牆身及地板配深棕色家具，形成強烈的對比，牆身亦掛上歐洲油畫，藝術感倍增。大廳面積寬闊，飯客兩廳間隔鮮明。飯廳放置了長形6人玻璃桌，假日可以邀約好友來家用膳。一旁擺放了矮身收納櫃，擺放了多枝紅酒及酒杯。



客廳方面，擺放了沙發及特大型電視，一旁有大玻璃窗，絲絲陽光照射入屋內，倍感溫馨，外望綠油油美景。單位另有休閒客廳，備有多項影音設施。



單位為4房2套間隔，寬敞實用，均備大窗戶，外望林園景色。主人房間空間偌大，只簡單擺放了雙人牀及大型衣櫃。房間設有大窗，把陽光和空氣引入房內。客房則設為子女的房間，位置足夠，擺放睡牀後仍有不少空間放置貯物櫃、工作桌、衣櫃等。



327呎私人花園



廚房方面，各式廚具一應俱全，盡顯豪宅氣派。住戶可隨時一展身手，大宴親朋。廚房空間偌大，備有多張工作枱和上下層廚櫃。浴室設有獨立浴缸，可讓住戶忙碌一天後盡情享受放鬆時刻。單位連327方呎私人花園，提供戶外活動空間，如燒烤等，享受家庭樂。