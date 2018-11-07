利淡氣氛籠罩 薄扶林豪宅睇樓交投俱回軟

薄扶林豪宅屋苑交投淡靜，成交主要來自於貝沙灣，有4房大戶連車位於5月以接近1億放盤，累減逾2100萬，終以7850萬沽出，稍低市價。至於老牌屋苑碧瑤灣近月成交疏落，業主「轉租為賣」，連車位零議價2500萬易手。



近期，市場出現多項消息利淡樓市氣氛，如中美貿易戰、本港銀行跟隨加美國上調最優惠利率(P按)，以及本港股市波動，由年初高位回落至約25000點水平。不過，二手市場並未出現大批業主「劈價」求售的情況，而買家則繼續觀望後市發展，未敢斥資入市，導致交投出現膠着。



貝沙灣4房累減2130萬沽



中原地產高級分區經理潘振邦表示，位於薄扶林鋼線灣的貝沙灣為例，屬區內樓齡較新豪宅屋苑，近期睇樓量減少，人流銳減約7成。屋苑本月暫未有成交，9月份則錄得約6宗個案，部份個案屬減價成交。例如，4期3座低層B室，實用面積1985方呎，屬4房2套間隔，坐向西南，享有遼闊海景。據悉，原業主於今年5月開始放賣單位，當時連車位叫價約9880萬，約2個月後減價600萬至9380萬，8月再下調叫價至8990萬。原業主最後作第三次調價，累減約2130萬，於9月以7850萬成交，造價低市價約7%，實用呎價約39547元。同座另一個同類型單位，較上述成交高約10層，於8月則以8000萬易手。



潘氏又指出，屋苑上月亦錄得1宗相連戶的買賣，單位位於2期5座高層，實用面積約2805方呎，8月份連2個車位以1.38億放盤，約1個月後終以市價1.1億沽出，實用呎價約39216元，是次減幅約2成。現時，貝沙灣較實在放賣盤不足100個，2房單位不連車位的入場費約1700萬，3房戶連車位叫價則約3300萬。



美聯高級營業經理莫穩兒稱，碧瑤灣的睇樓量同樣下跌，生客及熟客比例平均，但皆以「問筍盤」居多，他們態度較積極，認為現時市場有多項不明朗因素下，樓價應該有約1成至2成的調整，然而大部份業主都未肯減價，只有個別願意「有價講」，幅度卻僅約2%至3%，買家與業主的取態有明顯落差。



碧瑤灣零議價2500萬易主



成交方面，碧瑤灣近月的成交零星，經過8月份的「零成交」日子後，9月總算打破悶局，錄得1宗零議價買賣。莫穩兒透露，該成交位於「上碧瑤」的27座低層D室，實用面積1314方呎，外望域多利道方向的開揚景觀。原業主一直將單位放租，並於2015年8月放賣，當時連車位開價2500萬，事實上，當時因有租客關係，戶主放盤態度並不明確，直至去年年尾租約期滿，單位才正式放售，經過長時間放盤後，最後零議價易主，實用呎價約19026元，屬市價。



莫氏補充，上述單位畢竟曾有租客入住，租客遷出後準買家較容易入屋睇樓，而原業主的叫價企硬，不提供減價，但仍有買家承接。目前，碧瑤灣的盤量約75個，約一半單位可以安排睇樓，主要以2房單位可入屋參觀的機會較大。入場價方面，2房戶連車位約1700萬，可交吉；3房及4房大戶則分別約2600萬及4300萬，兩者均連車位，但屬連租約放盤。



Aqua 33頂層連天台2268萬售



位於碧荔道及金粟街一帶的低密度住宅成交素來不多，上月罕有錄得Aqua 33的成交。中原地產副分區聯席董事葉偉明表示，成交為頂層連天台單位，實用面積1109方呎，採2房1套間隔，於9月連車位以2268萬成功售出，造價合理。連同是次個案，物業今年暫錄3宗二手買賣，最新的放盤量約10個，最平叫價為2房單位，實用面積998方呎，連車位以1668萬放售，屬連租約放盤。