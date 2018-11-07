  • 2018年11月7日 星期三
  • 26º
  • 70%
熱門： 開槍女警中期選舉任何仁特朗普

日報新聞 > 地產

一號銀海四房4280萬沽

2018-11-07 列印
　　利嘉閣分行分區董事鄭運透露，奧運站一號銀海1座高層B室，面積1206方呎，四房雙套連多用途房間隔，原業主叫價4500萬，及後減價220萬，以4280萬連租約沽出，呎價35489元。原業主於2007年10月以2208萬買入，帳面獲利2072萬。

　　中原分行區域營業董事黎宗文表示，火炭晉名峰B座高層C室，面積753方呎，套三房間隔，以1240萬成交，呎價16467元。原業主於2011年以790萬元購入，帳面獲利約450萬。

　　利嘉閣分行高級經理劉玉麟表示，跑馬地樂翠臺B座低層02室，面積1129方呎，三房兩廳連一套房及士多房間隔，原以6.4萬放租，減至6.1萬租出，呎租54元。業主於2012年3月以2280萬購入。屋苑現約有五個放租盤，叫租由5.8萬起。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd