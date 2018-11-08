會德豐財團83億奪啟德地

上周五截標的啟德第4B區3號地盤於昨日開標，由會德豐地產、新世界、恒基及帝國集團等合組的財團，以83.33億奪得，每呎樓面地價14502元，符合市場預期。



樓面呎價1.45萬符預期



啟德第4B區3號地盤，屬舊機場跑道區首幅標售的住宅地，由會德豐地產、新世界、恒基及帝國集團等合組的財團，力壓其餘七個入標財團奪得。項目地盤面積約10.45萬方呎，可建樓面約57.46萬方呎，中標價83.33億，每呎樓面地價14502元，符合市場預期。但相比啟德區對上一幅售出的1F區1號地皮，於今年5月獲新地以呎價17776元購入，目前樓面地價回落18%。



會德豐地產主席梁志堅稱，項目投資額約140至150億元。另外，會德豐發言人稱，該地皮位處啟德舊機場跑道區，享有開揚海景及毗鄰海濱長廊，配合未來沙中線、東九龍CBD2核心商業區及往後啟德發展極具潛力。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，中標價為預期估值之內，由於地皮發展規模大及市場風險增加，大型發展商合組財團，相信有助分散發展風險。



料落成售價逾2.8萬



林浩文認為，是次4B區3號地盤的中標價，對跑道區往後住宅地皮帶來指標作用。他預計，項目將發展中小型單位為主，同時亦提供部份大單位及特色戶，估計落成後每方呎售價超過2.8萬元。



中原測量師行張競達表示，啟德第4B區3號地盤的中標價，可見發展商出價傾向保守，料成為其餘數幅跑道區後排地皮的地價指標。