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屋苑錄上車客入市

2018-11-08 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐分行經理胡佩碧表示，馬鞍山新港城B座中層2室，面積348方呎，兩房間隔，望開揚景，獲上車客以600萬承接，呎價17241元，屬市價水平。據了解，原業主於10年以230萬購入，帳面獲利370萬。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天盛苑G座中層4室，面積510方呎，兩房設計，以365萬（居二市場價）易手，呎價7157元，屬市價水平。原業主於00年以約73.5萬（未補地價）購入，帳面獲利291.5萬。

　　美聯首席聯席區域經理黃錦瀚表示，沙田富豪花園文禧閣中層B室，面積465方呎，兩房間隔，議價後以600萬成交，呎價12903元，買家為區內客。原業主於99年5月以50萬購入上址，帳面獲利550萬。
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