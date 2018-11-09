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﻿嘉亨灣海景兩房2.45萬租出

2018-11-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事練卓杭表示，西灣河嘉亨灣2座低層D室，面積496方呎，屬兩房間隔，望海景，獲租客以2.45萬租入，呎租約為49.4元，據了解，業主於06年以342.414萬購入，按買入價計算，租金回報約8.6厘。

　　中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山薈朗1座中層B07室，面積297方呎，1房間隔，以16000元租出，呎租53.9元。據了解，業主於16年以437萬購入，是次租出單位可享約4.4厘租金回報。

　　利嘉閣聯席董事彭嘉豪指出，馬鞍山新港城4期J座中層3室，面積約338方呎，為兩房間隔，望內園景，以13500元租出，呎租39.9元，據了解，業主01年以約155.8萬購入，現租出可享租金回報率達10.3厘。
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