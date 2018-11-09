﻿私家天台花園 高雅苑樸素大廳閒逸舒適

九龍塘是本港傳統豪宅地段，不但享清幽居住環境，同時與市中心相距不遠。是次介紹的單位為區內的高雅苑頂層連天台戶，實用面積746方呎，單位裝潢典雅舒適，加上連約833方呎天台，可隨意種植花草植物，令一屋增添自然氣息。



高雅苑位處九龍塘高槐路6號，樓齡約31年，為單幢式低密度住宅，樓高5層。物業鄰近多個低密度住宅，以及大型豪宅屋苑又一居及又一村花園，位置自成一隅，環境清幽。另外，往返九龍塘港鐵站及又一城亦只數分鐘車程，交通便捷，加上附近有不少國際學校，更受家長客歡迎。



是次走訪的高層連天台單位，實用面積約746方呎。大廳裝潢獨具特色，地板以灰色為主色調，再用木地板區分客飯兩廳，令客飯兩廳格局更為分明。大廳牆身髹上純白色，感覺高雅時尚。客廳面積寬敞，擺放了沙發、茶几、電視櫃等家具後，仍有不少活動空間。



特色吊燈點綴飯廳



飯廳佈置同樣盡顯心思，深棕色木地板配以方形木餐桌，可供4人同時用餐，天花設有特色吊燈加以點綴，加上室內的小型盆栽，恍如置身田園野餐的感覺。



主人套房空間偌大



拾級而上，戶主在樓梯位置亦擺有小型盆栽，為室內增添綠色氣息，主人套房亦在上層，佈置與大廳相若，以白色淺調為主。房間面積巨大，擺放雙人大牀後仍可三邊下牀，尚餘大量佈置空間，住戶可考慮擺放高身衣櫃等家具。從單位外望，可望向高槐路一帶。



單位一大特色是連833方呎天台，可隨意種植花草植物，化身私人庭園；或放置戶外家具招待親友聚會，盡享私人戶外空間。



上述單位為高雅苑頂層連天台戶，實用面積746方呎，2房2廳連1套房間隔，另連約833方呎天台，業主現連車位叫價2100萬放售，實用呎價約28150元。



