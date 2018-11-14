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君滙港三房呎租44.4元

2018-11-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事張仲賢表示，奧運站君滙港5座低層F室，面積541方呎，3房間隔，望少許海景，議價後以2.4萬租出，呎租44.4元，據悉，新租客為家庭客，業主於11年以約680萬購入，現享回報約4.2厘。

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門翠寧花園6座高層H室，面積592方呎，月租1.2萬，呎租為20.3元。

　　中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山薈朗2座高層B06室，面積283方呎，1房間隔，以14000元租出，呎租49.5元，據了解，業主於16年以430萬購入，可享約3.9厘租金回報。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水天巒蘇黎世大道雙號洋房，面積約2454方呎，以56800元租出，呎租約23.1元。
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