高銀89億奪啟德住宅地

上周五截標的啟德第4B區4號住宅地昨日公佈結果，高銀以逾89.06億奪得，力壓其餘六間入標財團，以地皮可建樓面約574744方呎計，每呎樓面地價15497元，符合市場預期。



樓面呎價1.54萬



地政總署公佈，啟德第4B區4號地盤，屬舊機場跑道區第二幅推出招標的住宅用地，日前由高銀奪得，地價逾89.06億，地皮可建樓面達574744方呎，每呎樓面地價15497元，屬市場預期。另外，相比毗鄰的4B區3號地盤，於上周以樓面呎價14500元售出，目前地價升值近7%。



高銀集團發言人稱，是次中標價合理，預計總投資額約140億，集團上次亦有參與競爭毗鄰的4B區3號地皮，是次中標的4B區4號地皮，景觀和位置更為開揚優越。



另外，集團一直積極物色發展機會，對本港樓市長遠前景樂觀。



第4B區4號截標時，共接獲七份標書，入標財團商均為實力雄厚的中大型發展商，包括長實、新地、建灝、嘉華及中國海外，至於已奪得毗鄰地皮的會德豐、恒基、新世界及帝國集團，則再組成超級財團競逐。



投資額約140億



美聯測量師行董事林子彬表示，是次地皮呎價較毗鄰地皮略高，仍屬市場預期之內，反映發展商對啟德這類市區優質地皮具有信心，料是次地價對日後啟德跑道區招標地皮有一定參考價值，預期該項目將興建多元化戶型分層戶，包括三至四房的中大型單位，以迎合市場需求及客源。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，中標價合理，料落成後項目呎價由30000元起，但是次地皮呎價較高，不代表地價經已回升，主要反映地皮所屬景觀。



他同時預期，發展商往後將傾向合組財團出擊，藉此分散風險。