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屋苑連錄減價成交

2018-11-15 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城G座中層4室，面積618方呎，三房連套房間隔，原先叫價約870萬，減價70萬，以800萬易手，呎價12945元。原業主於11年以410萬購入，帳面獲利約390萬。

　　世紀21（荃灣）市務推廣經理宋曉軍表示，近荃灣海濱花園3座高層H室，面積583方呎，以810萬易手，呎價13894元。據了解，原業主於15年以558萬購入，持貨3年滿SSD期沽售，帳面獲利252萬。

　　祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門居屋兆康苑M座低層6室，面積414方呎，兩房間隔，目前減價26萬，以404萬（自由市場價）易手，呎價為9758元。
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