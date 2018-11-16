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馬鞍山薈朗一房月租1.3萬

2018-11-16 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山薈朗1座高層A07室，面積293方呎，一房間隔，以1.3萬元租出，呎租44.4元。據了解，業主於16年以442萬購入，是次租出單位可享3.5厘租金回報。

　　香港置業營業經理潘嘉豪表示，南昌站匯璽1B座中層E室，面積350方呎，一房間隔，望山景，以1.66萬租出，呎租47.4元。據悉，新租客為單身人士，業主於17年以626.9萬購入，回報率3.2厘。

　　利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣灝景灣6座低層D室，面積531方呎，兩房間隔，望內園景，以1.95萬元租出，呎租37元。據了解，業主於16年以582萬購入，現出租可享租金回報4厘。
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