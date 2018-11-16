坐擁碧水翠巒 雲濤別墅清雅大廳閒逸寫意

港島南區為傳統豪宅地段，環境清幽恬靜，私隱度高，向來備受城中名人追捧。是次走訪的淺水灣道屋苑雲濤別墅頂層單位，實用面積1870方呎，內籠裝潢時尚而富有格調，加上附設偌大私人天台，可俯瞰深水灣山海雙景，開揚美景盡收眼底。



雲濤別墅為區內低密度豪宅之一，物業僅樓高3層，提供18個豪宅單位。位置上，與淺水灣泳灘僅數分鐘車程，約10分鐘車程則可至中環及銅鑼灣，交通便捷。



甫入室內，廳堂布局呈長方形，空間寬敞，客廳裝潢簡約清新，淺色木地板配以白色牆身感覺舒適自然。戶主特意在牆身掛上不少特色畫作，一屋滿添藝術氣息。廳堂中央放有兩張灰色沙發，及深棕色茶几，配合全屋格調，以簡單用色點綴廳堂。前放置有貼牆電視機櫃，與沙發位置距離適中，而且仍有充裕活動空間，可見廳堂空間之大。飯廳則簡約地設有木製圓形餐桌，用餐環境舒適。



1870呎 2套房間隔



豪宅另一賣點當然為其景觀，大廳近落地玻璃窗不但方便引光入室，為廳堂採自然光，更可外望深水灣山巒海景，景觀豐富，有別一般奢華豪宅，更有走進自然的感覺。在大廳拾級以上，即可通往偌大的私家天台，戶主已置有多組沙發，吧枱等，適合招呼大班親朋好友舉行派對，盡享私人戶外活動空間。



單位採2套間隔，每個房間都偌大寬敞，其中主人套房設計與大廳相若，以淺調為主，雙人牀可三邊下牀之餘，更對正遼闊海景，視野開揚。房內一端同時設有工作枱，背靠大窗，可引進充足自然光，環境舒適。



上述單位為淺水灣道雲濤別墅頂層，實用面積為1870方呎，2套房間隔，另連私家天台，業主現叫價9880萬放售，實用呎價約52834元。