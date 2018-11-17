新港城累減130萬沽
利嘉閣分區市務經理莊國寶透露，屯門時代廣場C座低層10室，面積325方呎，兩房間隔，早前以490萬放售，及後減價至418萬沽出，呎價12862元。
祥益高級客戶經理陳阿麗表示，新屯門中心7座低層B室，面積462方呎，減價50萬，以445萬易手，呎價9632元，買家為區內上車客。
原業主15年以331萬購入，帳面獲利113萬。
中原區域營業董事黎宗文表示，沙田愉田苑F座中層8室，面積414方呎，兩房間隔，議價後以515萬（自由市場價）沽出，呎價12440元。原業主於07年以105萬（已補地價）購入單位，帳面獲利410萬。
代理指，天水圍居屋天麗苑高層17室，面積426方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以322萬（居二價）購入作自住之用，呎價7559元，屬市場成交。原業主於97年以58.6萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利263.4萬。
滿名山呎價1.25萬
市場指，屯門滿名山滿庭6座低層H室，面積381方呎，一房間隔，以480萬元沽出，呎價12598元。原業主於15年以400萬一手買入，帳面獲利79萬。
利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣翠怡花園11座高層A室，面積450方呎，經議價後以600萬沽出，呎價13333元。