盡覽山海雙景 深水灣道39號高曠廳堂寬敞舒適

位於港島南區的深水灣道39號，市場正有一個罕有洋房放售，實用面積2938方呎，另設有1762方呎的平台花園，大宅樓高3層，從天台居高臨下，能夠飽覽整個深水灣及高爾夫球場。



深水灣道39號於1986年入伙，所有單位清一色洋房格局，戶戶外貌保持簇新，以白色外牆配上磚紅色的簷篷，恍如置身於外國的環境。屋苑的所在地勢較高，主要以車代步出入蜿蜒的斜路，故私隱度有一定的保障。由屋苑駕車約3分鐘便可直達附近的香港高爾夫球會及深水灣海灘，動靜皆宜，出中環的話約20分鐘，十分方便。



深水灣道39號整個項目僅有12座洋房，放盤量鮮有。今次走訪的洋房，樓高3層，大門設於車庫旁邊，並經樓梯前往。步入大宅，整個地下為客廳，空間高曠寬敞，廳堂以白色、灰色及木色佈置，簡約而低調，中央造有假天花及射燈，加上廳旁以落地玻璃趟門設計，讓更多光源透入室內，廳堂更顯光猛。客廳放有曲尺形沙發及圓形茶几，配上特大的電視機，周邊的空間依然鬆動。此外，廳區一隅設有品酒區，可見戶主對享受生活的追求。



千呎平台花園



屋內最吸睛的地方必定是樓梯旁的中空樓底，戶主特意在此懸掛特色吊燈由地下貫穿至頂層，以凸顯豪宅的氣派。拾級而上，來到位於中層的飯廳，同樣以偌大玻璃透光，廳區擺放長形雲石餐桌，方便招待親朋，而廳旁一隅設有偏廳，寫意悠閒。



洋房設有4房2套，其中一房更外連1762方呎的平台花園，擺滿大量盆栽，環境清新舒適。單位坐向東南，從天台俯瞰，近望香港高爾夫球會，遠眺深水灣海景，配合附近的翠綠山景，目不暇給。