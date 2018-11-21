正望維港海景 凱旋門高曠大廳古典優雅

港鐵九龍站上蓋有多個豪宅屋苑，坐擁交通便利、生活所需完善等優勢，是次為大家介紹凱旋門的放盤，實用面積約953方呎，3房1套連工人套房間隔，單位裝潢具歐洲復古風情，賣點是向東南，對正開揚維港海景。



位處港鐵九龍站上蓋的凱旋門，提供1054個單位，其中有不少特色單位，包括相連單位、頂層複式及連平台單位。屋苑會所設於59至62樓，設施多元化，有游泳池、圖書館、空中花園、酒吧等。屋苑基座為大型商場圓方，有各式各樣的高級品牌、大型超市及食肆。至於交通方面，屋苑可直達港鐵九龍站，另有通道前往港鐵柯士甸站。



是次介紹的映月閣8座低層A室，坐向東南，實用面積約953方呎，3房1套連工人套房間隔。大廳寬敞高曠，空間充裕，富豪宅氣派。大廳設計復古味濃，白色的牆身配上深棕色地板及家具，形成一種強烈的對比，充滿歐洲古典風情，牆身掛有中國油畫，藝術感倍增。



飯客兩廳涇渭分明，飯廳放置了1張4人圓桌，一旁擺放了L形收納櫃。客廳擺放了多張沙發、大型電視機及高身書櫃，一旁的落地大玻璃連接露台，陽光透進屋內，倍感舒適，外望維港煙花海景。



主人房偌大窗賞景



單位為3房1套連工人套房間隔，寬敞實用，均備有大窗，外望開揚高鐵站景。主人房空間偌大，設計簡約淡雅，整個房間以白色為主，擺放雙人牀後仍可三邊落牀，兩旁設有歐式矮櫃，為房間增添儲物空間。



廚房空間偌大，各式廚具一應俱全，備有多張工作枱面和上下層廚櫃，住戶可隨時一展身手，大宴親朋。至於浴室方面，以雲石設計，備有獨立浴缸及淋浴室，新淨企理。