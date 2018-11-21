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維港灣2房呎租45.9元

2018-11-21 列印
        二手再錄市價租務個案，美聯市務經理（銷售）黃紹榮表示，奧運維港灣9座高層E室，面積468方呎，屬2房間隔，景觀開揚，獲區內客以約2.15萬承租，呎租45.9元，業主於99年約311萬購入，回報率約8.3厘。

　　中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山薈朗2座中層A07室，面積293方呎，一房間隔，以14000元租出，呎租47.8元。據了解，業主於16年以441萬購入，可享約3.8厘租金回報。

　　Q房網聯席董事梁健華表示，西貢逸瓏園5座高層B室，面積992方呎，屬3房連套房間隔，望海景，獲租客以4萬承租，呎租約為40.3元。

  據了解，業主於15年12月以1393.8萬購入，租金回報約3.4厘。
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