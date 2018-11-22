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太古城兩房月租2.05萬

2018-11-22 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城天山閣高層F室，面積536方呎，兩房間隔，望園景，議價後以2.05萬租出，呎租38.2元。業主於13年以685萬購入，現享回報3.6厘。

　　中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山迎海．星灣御23座低層H室，面積581方呎，兩房連儲物房間隔，以21000元租出，呎租36.1元。據了解，原業主於14年以811萬購入，是次租出可享3.1厘租金回報。

　　利嘉閣首席聯席董事潘立信表示，紅磡海逸豪園2座低層E室，面積554方呎，兩房間隔，望公園景，原先叫價23800元，議價後以23000元租出，呎租42元。據了解，業主於14年以630萬購入，租金回報4.4厘。
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