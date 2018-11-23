  • 2018年11月23日 星期五
  • 18º
  • 69%
熱門： 浸大粉塵爆炸劉迺強病逝D＆G明德

日報新聞 > 地產

PARK YOHO兩房月租1.28萬

2018-11-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網高級營業董事韋文俊表示，元朗PARK YOHO SICILIA第1A座中層B室，面積490方呎，兩房間隔，望開揚景，獲租客以1.28萬承租，呎租26.1元。據了解，業主於16年8月以544萬購入單位，租金回報率2.8厘。

　　香港置業助理分區董事黃家迎表示，將軍澳海翩滙3座中層A室，面積863方呎，三房連多用途房間隔，望開揚景，以2.6萬租出，呎租30.1元。

　　世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山新港城P座高層4室，面積361方呎，望園景，以1.35萬租出，呎租37.4元。據了解，業主於18年5月以628萬購入，可享租金回報率2.6厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd