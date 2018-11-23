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坐擁大潭海景 紅山半島瑰麗大廳恬靜寫意

2018-11-23 列印
■這間大潭紅山半島雙號屋，實用面積為3136方呎，連1500方呎花園。
■大屋連1500方呎大花園，置有各式戶外家具及鋪有部份草皮。
■洋房樓高3層，戶主特意在樓梯位置擺設藝術品。
■單位外望大潭灣開揚山海雙景。
■主人套房置有雙人大牀，佈置素雅溫馨。
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        港島南區豪宅深受名人青睞，其中位於大潭的紅山半島，居住密度低，位置自成一隅，大部份單位享大潭灣海景及石澳一帶翠綠山景，是次帶大家走訪的雙號屋沿海而建，飽覽開揚海景，而且單位面積逾3000方呎，加上連1500方呎的私家大花園，盡享悠閒寫意生活。

        紅山半島位於大潭白筆山道，由約246座花園洋房及10座分層單位組成，於1990年至1992年分4期入伙，每座洋房只有約3至4層高。物業依山而建，部份單位面向大潭灣，享寧靜海景。屋苑同時設住客會所，提供游泳池、壁球室、健身中心等設施。位置上，附近交通便利，住戶亦可自行駕車前往各處。

樓高3層 4房雙套

　　是次介紹的臨海洋房屬大戶型，樓高3層，實用面積達3136方呎，甫入室內，可見大廳廣闊空曠。全屋以木系裝潢為主，配以白色牆身，加上天花的吊扇，猶如置身度假屋的感覺。客廳置有多組沙發及茶几，溫馨時尚 ，電視機櫃和飾櫃，則提供貯物空間。大廳設有兩面大窗，外望遼闊的大潭灣海景，青山綠水映入眼簾。

　　飯廳位於另一區域，同樣以木系為主調，以東南亞風格設計，置有長形木餐桌，同時容納10人進餐都沒有難度。飯廳旁的空間為休閒區，吊椅沙發，洋溢度假風情。

連1500呎花園

　　大宅擁4間睡房，其中2間為大套房，房間置有雙人大牀後，不單可三邊下牀，更可容納書桌、沙發及大衣櫃，布置素雅溫馨。部份房間裝有吊扇燈，貫徹大廳風格。房間亦設有落地大窗，外望大潭一帶青山翠巒，飽覽大潭海灣，恬靜無垠。

　　大屋另一賣點為連約1500方呎大花園，鋪有部份草皮，亦置有各式戶外家具，不但隨時享受日光浴，亦可化身為私人戶外派對空間。

　　上述單位為紅山半島雙號屋，實用面積3136方呎，屬4房2套房3廳間隔，連約1500方呎花園，業主現叫價1.15億放售，實用呎價36671元。
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