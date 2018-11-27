議價空間擴大 大埔豪宅用家主導買賣平穩

大埔區豪宅睇樓量持續穩定，大型洋房豪宅比華利山別墅，本月有洋房累減逾1成，以市價2500萬沽貨離場，屬市場價。滌濤山今年未有洋房成交，最新有原業主「轉租為賣」，放盤約1個月後以1300萬易手。



利嘉閣地產聯席董事唐曉輝表示，近月，大埔豪宅交投大致相若，9月份區內有約15宗成交，而本月則暫時錄得約10宗，包括2宗洋房及8宗分層單位。當區的豪宅睇樓量一向保持平穩，而且市區單位的客源不同，並不會因近期負面消息而影響入市意欲，這類睇樓客普遍目標是約2000萬左右價位的豪宅，傾向選擇大型屋苑如康樂園及比華利山別墅等，客源亦大多數作自用，相反投資客的比例近期會有所減少，而業主都願意提供議價空間，減幅約6%至8%。



比華利山別墅每呎1.3萬市價沽



本月區內暫有的2宗洋房成交中，其中1宗來自大埔三門仔的比華利山別墅，是區內指標豪宅屋苑之一，所有單位皆屬洋房設計，總數共約535個。唐氏透露，新近成交為銀池道單號屋，實用面積1901方呎，可遠望少許海景，原業主早於約半年前開始放售大宅，叫價約2800萬，可以安排睇樓，最終單位以約2500萬成功易手，減幅12%，實用呎價約13151元，屬市價交易。



唐曉輝又補充，比華利山別墅9月份錄得5宗買賣，平均實用呎價約10500元，部分屬業主蝕讓離場的個案。當中，據悉影星舒淇於2011年8月斥1830萬購入翠樺道單號屋，實用面積1606方呎，單位一直作收租之用，持貨約7年後，於9月以1760萬沽出，帳面蝕讓70萬。目前，屋苑提供約40座洋房放盤，鎖匙盤佔約8個，包括位於萊茵道單號屋，實用面積約1600方呎，現以1600萬放賣，乃是屋苑最平價的放盤。



中原地產副分區經理吳啟業表示，本月的大埔豪宅成交較上月略少，整體成交價亦較上月低約5%，成交單位集中於實用面積約1000至2000方呎的中型豪宅，造價為約2000萬以下。雖然區內睇樓量沒有太大變化，但中美貿易糾紛及環球股市波動，令不少準買家觀望，入市態度不較以往爽快。



滌濤山「轉租為賣」1300萬承接



位於大埔紅林路的滌濤山交投疏落，經過9月份的悶局後，本月成交終於「破蛋」。吳氏指出，市場錄得7座高層B室，實用面積1093方呎，採3房1套間隔，外望內園景，單位原先有租客入住，後來原業主收回單位，「轉租為賣」，不連車位以1400萬放賣，放盤約1個月後，減價約100萬，終獲買家以市價1300萬承接自用，實用呎價約11894元。



滌濤山提供分層戶及洋房戶型，不過今年內屋苑所有成交均屬分層單位，暫時未有洋房沽售個案。事實上，現時屋苑的放賣盤不多於10個，當中只有約2個洋房放售，最平叫價約3000萬起；分層單位的入場價則約1450萬，屬連車位的交吉單位。



海鑽．天賦海灣4房2600萬成交



大埔白石角近年成新晉豪宅區，未來亦有多個住宅落成。美聯物業市務經理（銷售）賴嘉敏稱，所在該處的天賦海灣共分3期發展，其中樓齡6年的海鑽．天賦海灣，於本月錄得1宗4房大戶買賣，單位為8座低層B室，實用面積1427方呎，享有吐露港海景，據知原業主1年前開始放售單位，連車位叫價2600萬，期間曾提價至2650萬，最終亦以2600萬成交。



賴氏續，海鑽．天賦海灣主要提供3房及4房單位，總樓價偏大，故成交不多，對上一宗成交要追溯至8月份。屋苑所有4房單位都可享有海景，因此業主叫價上較硬淨。現時項目的放賣盤約15個，大部份單位可以交吉，3房戶不連車位的入場價約1700萬，4房戶的盤量較多，不連車位的入場叫價約2600萬。