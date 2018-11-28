盡覽開揚市景 三號義德道通透大廳閒逸舒適

九龍塘貴為傳統豪宅區，同時擁有小學41校網的優勢，一直以來深受家長客垂青，今次帶大家走訪的三號義德道大宅，不但屬於區內罕有的新晉豪宅，而且有2個同層單位放售，戶主可隨時自製逾3000方呎的相連戶。



由嘉里建設發展的三號義德道，樓齡約4年，由2幢1分層大廈及1座獨立大屋組成，標準戶劃一為3套房間隔，共提供40個單位。項目於2014年入伙，屬區內新晉豪宅，鄰近港鐵九龍塘站，屋苑亦屬於小學41名校網，不少著名學校如喇沙小學及拔萃小學等均位於此，而且區內還有多所國際學校，故成為不少家長客目標。



今次會帶大家參觀中層2個單位，其A中室面積1747方呎，3套房間隔。甫入室內，可見廳堂方正偌大，客飯兩廳空間均有充裕空間布置，客廳擺放了2組大沙發及茶几，前方還可放置大型電視機。飯廳置有黑色長餐桌，配襯橙色椅面的餐椅，增添不少活力。



另外，廳堂一列的落地玻璃，為室內引入充足自然光，顯得敞亮光猛，外望九龍塘一帶開揚市景，甚具氣派。由於廳堂樓底高曠，兩廳分別懸掛大型特色燈具都不感侷促。單位設有3個房間，全部屬套房格局，主人套房四正寬敞，寢具擺位十分靈活，現時大牀靠近大窗而放，騰出不少活動空間，此房間與大廳一樣向西南方，能夠外望九龍塘，視野開揚。



3套房間隔



至於B室的大廳同樣修長寬闊，易於布置大型家具，淺調木地板配以白色牆身，予人舒適自然感。大廳一隅設有賞景露台，放有小型桌椅，環境優美恬靜。3間套房同樣置有大窗，方便引光入室。



上述單位為三號義德道中層A室及B室，實用面積分別為1747方呎及1409方呎，均屬3套房間隔，A室現叫價8300萬，B室則6800萬，實用呎價分別為47510元及48261元，兩單位可以1.51億一起出售。



