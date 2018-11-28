第一城每呎1.28萬低11%
美聯分行首席聯席區域經理黃錦瀚表示，沙田第一城14座高層A室，面積819方呎，三房連套房，原叫價1180萬，議價後以1048萬獲承接，呎價12796元，較今年8月時同類單位高位低21%。據悉，現時同類單位平均呎價1.44萬，即上述成交低市價11%。
美聯分行營業經理林志堅表示，將軍澳維景灣畔5座低層G室，面積516方呎，兩房間隔，原以860萬放售，最終減至708.8萬易手，累減逾151萬，平均呎價13736元，撇除內部轉讓個案，成交價創今年屋苑同類新低。
利嘉閣市務經理陳敏生表示，荃灣環宇海灣6座中層F室，面積899方呎，四房兩廳連士多房間隔，早前叫價1600萬，近日以1120萬沽出，累減480萬，呎價12458元。原業主於2014年以1023萬買入單位，持貨四年帳面獲利97萬，僅升值9.5%。
嘉湖三房月減「一球」
中原副區域營業經理文家輝表示，天水圍指標屋苑嘉湖山莊樂湖居12座低層A室，面積639方呎，三房間隔，早前以638萬放售，剛以538萬沽出，短短一個月內累減100萬，呎價8419元。雖然減幅達15%，但原業主早於2015年以420萬買入單位，持貨三年帳面獲利118萬，升值28%。