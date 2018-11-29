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鯉景灣兩房月租1.9萬

2018-11-29 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河鯉景灣2座高層C室，面積489方呎，兩房間隔，望園景，獲租客以1.9萬租入，呎租38.9元。據了解，業主於04年以267萬購入，租金回報8.5厘。

　　香港置業首席分區董事方文偉表示，長沙灣喜居高層C室，面積325方呎，兩房間隔，望山景，議價後以1.35萬租出，呎租41.5元。據悉，新租客為夫婦，業主於16年以440萬購入，現享回報3.7厘。

　　美聯高級營業經理周錦輝表示，奧運站維港灣8座低層D室，面積695方呎，三房一套間隔，望海景，獲本地家庭客承租，月租3萬，呎租43.2元。業主於02年以321萬購入，租金回報達11厘。
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