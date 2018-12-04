逾千呎大花園 璧池淺調大廳通透寬敞

淺水灣豪宅璧池，清一色提供洋房大宅，市場放盤稀少，以下帶大家參觀其中一個放盤，實用面積約2400方呎，3套房3廳，並外連逾1500方呎的私人花園，屋內不少位置備有特大窗戶，通透十足。



璧池於1983年入伙，由16座洋房以排屋規模組成，對正淺水灣，由淺水灣道分支出來的麗景道依山而上，私隱度高，附近亦有不少著名豪宅，如淺水灣花園及麗景花園。駕車出灣仔也不過約15分鐘的車程。此外，璧池毗鄰著名景點淺水灣泳灘，仲夏時份可到此享受日光浴及暢泳，而附近也設有商場及國際學校。



璧池僅有16座洋房供應，是次帶大家走訪的為其中一個單號屋，實用面積2381方呎，地下設有私人車庫，可停泊4至5部車輛，方便愛車之人。同層設有正門入口，井井有條地收納鞋襪，沿著樓梯直上1樓便是大廳的所在地，客飯兩廳涇渭分明，樓梯一旁的牆身以鏡面裝飾，擴闊廳堂空間。



鏡牆增空間感



左邊的客廳地面鋪上地氈，配上部份歐陸式家具，份外貴氣，廳堂備有兩面偌大窗戶，引入大量光線，並可眺望淺水灣的山海雙景。飯廳同樣擁有兩面大窗，置有餐桌椅，鄰近獨立式廚房。此外，該層外連面積約1544方呎的私人花園。



大宅的2樓設家庭廳，廳堂空間十分寬敞，放置多組沙發都輕而易舉，也可欣賞到外面的開揚美景，享有家庭樂，此層還有1個套房。單位共有3套房間隔，另外2個套房則位於3樓，主人套房四周闊落，雙人睡牀可以三邊下牀，一邊牆身訂造了入牆大衣櫃。