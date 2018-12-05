美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳維景灣畔6座高層G室，面積510方呎，屬兩房間隔，獲同區客承接上車，成交價約768.8萬，呎價15075元。
世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田第一城48座高層E室，面積284方呎，2房間隔，望園景，原先叫價535萬，其後減價76.7萬，獲上車客以458.3萬承接，呎價16137元，屬市價水平。據了解，原業主於15年以403萬購入，帳面獲利55.3萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋龍門居2座低層A室，面積592方呎，三房間隔，獲區外首置客垂青，以416萬（居二價）購入作自住，呎價7027元，屬市場價成交。原業主於10年以約92萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利約324萬。
Q房網營業經理馬宏恩表示，西營盤翰林軒中層1座F室，面積401方呎，屬1房間隔，望山景，獲買家以855萬購入，呎價約21322元，據了解，原業主於11年以400萬購入，按買入價計算，帳面獲利約455萬。
香港置業首席聯席董事陳俊偉表示，將軍澳嘉悅2座低層A室，面積772方呎，望開揚景，屬3房間隔，原先叫價1700萬，目前減價至1500萬易手，呎價19430元，據了解，原業主於15年5月以約1100萬購入，轉售帳面賺約400萬。