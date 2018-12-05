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﻿屋苑錄市價租出

2018-12-05 列印
  二手再錄市價租務個案，中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園F座高層4室，面積596方呎，3房間隔，享山景，以22000元租出，呎租36.9元，據悉，原業主07年以380萬購入，租金回報6.9厘。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場為C座低層3室，面積325方呎，獲區外客以月租1萬承租，呎租為30.8元。

　　Q房網高級客戶經理衛國雄稱，鑽嶺高層E室，面積198方呎，屬開放式間隔，望開揚景，獲租客以1.1萬承租，呎租約為56元。

  據了解，業主以360.81萬購入上述單位，於今年10月入伙，租金回報率近3.7厘。

　　香港置業高級聯席董事李隆基表示，將軍澳海翩滙5座低層G室，面積852方呎，採3房連套房間隔，以3.5萬元租出，實用呎租約41.1元。
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