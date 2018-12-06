信和2.03億奪長沙住宅地

樓市氣氛觀望，但地皮仍錄高價成交，其中大嶼山長沙住宅地昨開標，由信和突圍而出，力壓其餘11家財團，逾2.03億奪地得手，每方呎地價僅約1.76萬，呎價屬區內次高，高市場估值上限逾70%。



於上周五截標的大嶼山長沙嶼南路住宅地，由信和以逾2.03億奪得，以該地可建樓面約11582方呎計，樓面呎價1.76萬元，其餘入標財團不乏大中型發展商，包括嘉華及香港興業等。



參考區內對上一幅批出的地皮，由盛裕興業於上月底以1.6億元投得的毗鄰地皮，當時每呎地價約6753元，由此可見，區內地價於1個月間上升約1.6倍。



信和置業副主席黃永光表示，項目計劃興建兩層向南洋房，建築設計將注入綠化元素，另設有面積達1.9萬方呎的花園。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，中標價比估值為高，認為上述地皮不是位於主要道路，對每個入標者的價值也不一樣，影響因素包括如開則、建築風格，以潛在客戶等，因此中標價對之後該區地皮沒有太大參考性。



林浩文指，長遠而言，相信大嶼山未來交通網絡及規劃會更完善，發展前景樂觀。大嶼山的洋房客路跟山頂及南區不同，出售的時間亦較長，中標發展商之前在大嶼山亦持有同類項目，有發展一定經驗。他估計，項目，呎價達2.7萬才有合理利潤。



中原測量師行執行董事張競達表示，是次批出的住宅地皮位置較優質，可望開揚海景，料發展商將作低密度發展，有機會發展成海景超級豪宅，豪宅市場較不受整體市況影響，有價有市，加上是次地皮規模不大，涉資及投資風險有限，受惠大型基建如港珠澳大橋、大灣區等發展，地皮具一定發展潛力，故以高於市場預期價錢批出。