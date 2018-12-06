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鑽嶺低層兩房呎租42.8元

2018-12-06 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席區域董事江仕秋表示，黃大仙鑽嶺低層B室，面積381方呎，兩房間隔，望泳池景，以1.63萬租出，呎租42.8元，業主於15年以約541.3萬購入，現享回報約3.6厘。

　　中原高級區域營業經理陳凱超表示，西灣河嘉亨灣2座高層D室，面積496方呎，2房間隔，望郵輪碼頭海景，業主原先叫租27000元，目前減至22800元租出，呎價46元，原業主於10年以633萬購入，租金回報4.3厘。

　　利嘉閣首席聯席董事季思佳表示，元朗錦綉花園M段第三街單號屋，面積約848方呎，為3房間隔，外望樓景，原先叫租26800元，經議價後減租至24800元租出，呎租約29.2元。據悉，業主於96年以約285萬購入，租金回報約10厘。
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