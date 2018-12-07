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屋苑錄市價承租個案

2018-12-07 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺名都3座中層A室，面積399方呎，兩房間隔，議價後以12800元租出，呎租32.1元。

  業主則於18年以580萬購入，是次租出單位可享約2.6厘租金回報。

　　Q房網營業經理馬宏恩表示，堅尼地城泓都2座中層H室，面積507方呎，屬兩房間隔，望海景，獲租客以2.9萬承租，呎租約57.2元，據了解，業主於16年以813萬購入，按買入價計算，租金回報約4.3厘。

　　香港置業高級聯席董事胡耀才表示，南昌站匯璽2B座中高層D室，面積351方呎，1房間隔，望市景，月租1.7萬，呎租48.4元，業主於17年以約731萬購入，租金回報2.8厘。
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