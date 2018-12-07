叫價仍然硬淨 北角半山豪宅成交減少

北角半山豪宅成交持續減少，但成交價企穩。其中，大型屋苑賽西湖大廈最新有低層戶，成功零議價沽出，連車位作價3000萬；海天峰打破約5個月悶局，有高層戶放賣約3年，終以3110萬成交，創屋苑同類似單位新高價。



世紀21日昇地產執行董事黃文龍指出，自中美貿易戰開始，北角半山豪宅交投出現放慢，近期每月成交都不多於10宗，9月及10月分別錄得約8宗及約3宗買賣。事實上，北角的上車屋苑業主已經擴闊議價空間促成交易，例如富雅花園10月已錄得3宗成交，而中價屋苑如和富中心及城市花園的業主亦願意減價，惟半山地段的豪宅業主叫價仍然硬淨，另外10月的睇樓人流較9月下跌約2成，入市態度更為觀望，現時則只有3、4成準買家睇樓後還價，客源繼續用家為主，但以上車為目標，相反換樓客會減少，投資客更是絕跡。



10月的3宗買賣個案分別來自賽西湖大廈、雲景台及海天峰，成交單位的實用面積均逾1000方呎，造價由約2660萬至3110萬不等，當中雲景台及海天峰的成交價更是創同類型單位新高。而區內傳統屋苑賽西湖大廈則最新錄得11座低層B室成交，單位實用面積1105方呎，3房1套間隔，外望屋苑內園及泳池，原業主於10月初連車位以3000萬放賣，約2星期後即獲買家零議價承接，屬市價成交。



賽西湖大廈放盤2周零議價承接



黃氏又補充，賽西湖大廈同座高層B室，較上述單位高約20層，同一實用面積及景觀，亦於9月連車位以3000萬易手。屋苑現提供約43個放賣盤，主要為中層或望內園的單位，3房戶連車位的最平叫價約2988萬起步。



利嘉閣地產高級經理陳少威表示，儘管近期整體經濟環境較差，但北角半山業主的持貨力普遍十分強，現時估計只有約3成業主願意減價，減幅約3%左右。至於10月份區內的成交，缺乏多個老牌豪宅屋苑支持，例如位於寶馬山道1號的寶馬山花園，最新1宗個案要追溯至8月份，成交為3座頂層複式戶，實用面積1518方呎，採4房1套間隔，複式上層外設平台，可遠眺海景。據知，原業主於2003年僅以860萬購入單位，持貨約15年後，今年6月開始放盤，不連車位的叫價3800萬，較市價略高，經過約2個月後，單位終以市價3300萬成功交吉易手，原業主帳面獲利2440萬離場。



寶馬山花園複式戶3300萬易手



陳氏補充，寶馬山花園主攻3房及4房的大單位，而每座的頂層均為複式設計，原則4房間隔，全個屋苑共有約51個。目前最新有約14個放盤量，全屬3房間隔的分層戶，交吉單位佔約5個，入場叫價約1700萬。



世紀21北山地產營業董事嚴智贇稱，坐落雲景道的海天峰，由於位處半山地段，因此10樓以上單位皆可享維港煙花海景，物業經過約5個月悶局後，10月份市場新近錄得1宗高層戶成交，單位為1座高層B室，實用面積1009方呎，屬3房1套連工人房間隔。原業主早於2015年起連租約放賣單位，當時開價約2800萬，最終於剛過去的10月以3110萬成交，造價成同類型單位新高。目前，物業確實放盤量約5個，3房戶入場費約2850萬，屬交吉放盤。



海天峰3110萬同類新高



另外，位於天后廟道的柏傲山乃是區內樓齡尚新的豪宅屋苑，世紀21日昇地產黃文龍謂，由於屋苑大部份單位未過SSD期限，故市場的放盤量約10個左右，2房及3房單位各有一半，入場價分別約2300萬及約3300萬。屋苑9月共有3宗成交，平均呎價約29384元，10月則未有開單。