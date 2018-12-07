睇樓量下跌 南區及山頂豪宅叫價稍回

市場多項不明朗因素影響樓市交投，其中港島南區與山頂的預約睇樓量減少，同時錄得減價成交，如淺水灣麗景園有豪宅連車位於年初放售，最終累減「8球」，以5700萬沽出，低市價約5%。



美聯物業區域營業董事方富義表示，10月份港島南區與山頂的一手及二手買賣共有約12宗，與9月的10宗交投相若，二手成交主要集中南區的麗景道、大潭道及大潭水塘道等地段。最近，股市不穩，部分豪宅準買家趁機預約睇樓，他們認為現時樓價開始回調，個別業主有沽貨壓力，於是有機會在議價上作出讓步，他們的入市要求一是單位叫價上有明顯減幅，一是叫價要較對上一宗成交單位為低，否則繼續觀望後市。



利嘉閣地產首席聯席董事邱景賢則指出，市場不利因素籠罩市場，南區與山頂的睇樓量減少，尤其豪宅價錢介乎5000萬至1.5億的客源顯著流失，早前山頂文輝道地皮流標後，令不少買家卻步，甚至有個別初步洽購單位的買家，最後決定退場。不過，現階段所接觸，南區及山頂一帶業主持貨力強，叫價仍然硬淨，只有少數業主肯減價，議幅約5%至10%，但亦要視乎買家還價取態，例如落實入票認購單位。



麗景園中層5700萬易手



邱氏舉例，位於淺水灣麗景道的麗景園，市場最新錄得減價成交。單位為2座中層單位，實用面積2049方呎，原業主年初以6500萬連1個車位放售，叫後先後調整6380萬及6000萬，最終10月以5700萬易手，較市價低約5%。



美聯物業方富義稱，麗景園10月錄得約2宗成交，皆為公司名義持有，其中4座高層單位，實用面積2576方呎，原業主連2個車位以約1.2億放賣，約4個多月後，終以9500萬沽出，減幅逾2成。方氏續，屋苑以用家主導，今年暫錄得5宗買賣，目前的放售單位不足10個，此外，南區及山頂有不少豪宅以公司轉讓形式成交，以節省稅項。



利嘉閣地產邱景賢又提到，位於大潭白筆山道的紅山半島，9月及10月分別錄得1宗及2宗成交，全屬分層單位，至於洋房則近數月都未有買賣個案。市場10月最新錄得9座低層B室，實用面積948方呎，屬2房1套間隔，據悉單位約1年多前開始放售，連車位叫價為2300萬，叫價曾高見2500萬，最終以2450萬交吉易手，呎價約2.6萬。



紅山半島低層呎價2.6萬沽



紅山半島最新有約50個單位放盤，分層戶及洋房各佔約一半，可安排睇樓的放盤約20個。該屋苑的2房單位連車位叫價約2500萬起；3房戶連車位則約4000萬，而洋房的入場價約7000萬。



另外，大潭另一指標豪宅陽明山莊的成交疏落，美聯物業方富義透露，陽明山莊10月未有買賣個案，9月則錄得4宗成交，平均呎價約28303元，其中3宗為連租約個案，包括5座中層41室，實用面積1042方呎，獲買家斥約2848.7萬連車位購入，屬市價。現時，屋苑貼市價放盤約30個，2房至4房單位盤量平均，2房單位不連車位叫價約2390萬。至於3房單位分為不設露台的「細3房」及外連露台的「大3房」，連車位叫價分別約4700萬及5500萬起，4房單位附設大露台及車位，叫價約6800萬起。



嘉樂園4房9400萬沽



中原地產高級資深分區聯席董事楊淑雯透露，位於山頂甘道的嘉樂園，罕有錄得4房大戶成交，單位為C座中層單位，實用面積2448方呎，約半年前連車位以逾1億放盤，據知由同屋苑的業主買入，9月以9400萬「細屋換大屋」。目前屋苑有約3個放賣盤，僅得1個交吉的單位，連車位叫價約1.38億。