Mirvac集團Diana Sarcasmo：來港推14盤 澳洲新盤推租金回報保證

近年本港先後推出辣招壓抑樓市，不少投資者紛紛轉戰海外市場，澳洲成為熱門落腳點之一，當地龍頭發展商之一的Mirvac現來港推售14個新盤，同時亦推出首年5%租金回報吸客。記者：李偉倫 羅其軍 攝影：蘇正謙



澳洲發展商Mirvac總經理Diana Sarcasmo接受專訪時稱，是次集團來港推售澳洲主要四大城市的發展項目，包括雪梨、墨爾本、珀斯及布里斯班等城市的物業，涉及14個項目。另外，同時推出多項置業優惠吸客，包括首年提供5%租金回報保證，以及提供印花稅優惠。



來港發售的新盤中，包括雪梨及墨爾本業物業，其中雪梨現樓項目The Finery，涉及230伙，戶型多元化，提供1至3房單位，面積由約646方呎至1722方呎，入場單位售價約澳幣69.5萬起，折合港幣約392.3萬起，呎價約6073元。



首年5%租金保證



項目單位間隔寬敞，室內設計方面，鋪設橡木地板及配以大地氈，戶戶設玻璃大窗，有助住戶賞景，亦可以引入自然光線。同時項目頂層設有泳池供住客使用，對外交通亦便捷，毗鄰有火車站，步程約15分鐘，方便往返雪梨各地。



此外，同系雪梨Pavillion樓花項目，涉及700伙，面積介乎約538至1399方呎，涵蓋1至3房單位，售價介乎69.9萬至194萬澳元，折合港幣約394.6萬至萬1095萬港元；當中1房單位售價由69.9萬至78.7萬澳元，折合港幣約394.6萬至444.3萬，預計2020年落成。



雪梨盤入場費392萬



該盤鄰近奧林匹克公園，即位於雪梨市及Parramatta CBD之間的中心點，發展潛力大。事實上，當地新洲政府制定整體規劃的方案，計劃在當地興建一個新市鎮，將未來將會擁有餐廳、零售設施等。



對於澳洲樓市走勢，Diana續指，澳洲每座城市都有其優勝的地方，如雪梨為經濟核心、墨爾本則為宜居城市，部份地區樓價各有不同，惟未來隨着澳洲人口的持續增長，對住屋有一定程度的需求，預計明年澳洲整體樓價有約5至7%升幅空間。



Diana再指，近年澳幣匯率持續下跌，現時處於低位水平，認為現時本港樓價一半價錢，已可選購雪梨物業，三分一價錢則可購墨爾本物業，對買家而言極具吸引力，同時可讓投資者藉以另覓安全且穩定的市場，以擴大其投資組合。



